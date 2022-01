Mastodont van Jan De Nul te water gelaten voor aanleg van windparken op zee

De Voltaire is een jack-up installatieschip, dat windturbines kan transporteren, hijsen en installeren. Het is uitgerust met een immense kraan met een hijscapaciteit van meer dan 3.000 ton, een dek zo groot als een voetbalveld en zeer lange poten waarmee het installatiewerken in waterdieptes tot 80 meter kan uitvoeren.

Het gaat om een echte reus. Met de palen op maximale waterdiepte en de hoofdkraan opgesteld is de Voltaire even groot als de Eiffeltoren. Dat is nodig omdat de offshore windturbines die door de installatieschepen worden gebouwd ook steeds groter worden.

De Voltaire is zondag in een Chinese scheepswerf te water gelaten. De oplevering is voorzien voor de tweede jaarhelft. De eerste opdracht voor het schip was al amper een jaar na bestelling binnen. Jan De Nul zal de “Voltaire” inzetten bij de bouw van ’s werelds grootste windmolenpark voor de Engelse kust.