NFT van Erling Haaland verkocht voor recordbedrag van meer dan 600.000 euro

Erling Haaland is hot. Op de transfermarkt in de ‘echte’ voetbalwereld, maar ook virtueel. Een NFT (non-fungible token) van de Noorse aanvaller werd zondag voor een recordbedrag van meer dan 600.000 euro verkocht op het fantasy-voetbalspel Sorare.

So-wat? Sorare is een fantasy-voetbalspel dat draait om de aan- en verkoop van digitale voetbalkaarten. De kaartjes zijn qua uitzicht te vergelijken met de legendarische Panini-stickers, maar het zijn NFT’s. Simpel uitgelegd: een NFT is een digitaal, uniek certificaat waarmee je bewijst dat iets jouw eigendom is. Elke NFT heeft een eigen waarde.

Afgelopen zondag zette Sorare een uniek kaartje van Dortmund-spits Erling Haaland te koop. Zo’n exemplaar komt maar één keer per seizoen uit en dus is het enorm gegeerd. Het kaartje ging de deur uit voor maar liefst 265 Ethereum (de cryptomunt waarmee NFT’s verhandeld worden) of 609.512 euro.

Nooit eerder werd er een groter bedrag neergeteld voor een digitale spelerskaart op Sorare. Degene die Haaland binnenhaalde, hoopt wellicht dat hij het kaartje in de toekomst nog met winst kan verkopen.

