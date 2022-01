Reddingsactie na botsing tussen twee schepen voor Nederlandse kust

De KNRM laat weten dat er twee reddingsboten zijn uitgevaren om hulp te bieden. De Kustwacht meldt dat er ook twee helikopters zijn gestuurd naar de plek waar het schip water maakt. Een derde reddingshelikopter komt over uit België. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door de hoge golven als gevolg van storm Corrie. In het gebied komen golven tot wel zes meter hoog voor.

Over wat er precies is gebeurd kon de Kustwacht nog niets zeggen. Een helikopter hangt boven het schip en evacueert de eerste bemanningsleden. Ook is sleephulp onderweg.

Het schip was vanuit Duitsland onderweg naar Amsterdam en vaart onder Maltese vlag. De locatie van de aanvaring is ongeveer 32 kilometer ten westen van IJmuiden, meldt de Reddingsdienst. Het schip zou in botsing zijn gekomen met een ander schip, de Pechora Star. De toestand op de Pechora Star is volgens de Kustwacht ’stabiel’.

Storm Corrie

Storm Corrie beukt maandag op de Nederlandse kust. Bij IJmuiden werden werd maximale windstoten gemeten van 110 kilometer per uur.