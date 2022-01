Belgische cultuur- en eventsector vraagt om op 12 februari naar code oranje te schakelen: “We bloeden ons laatste bloed”

Elke week telt. En dus vraagt de Belgische cultuur- en eventsector om al op 12 februari naar code oranje te schakelen op de coronabarometer. “We bloeden ons laatste bloed, nu nog wachten met stelpen is schuldig verzuim”, klinkt het in een open brief.

Toen de coronabarometer ingevoerd werd, was het doel erachter om meer transparantie en voorspelbaarheid te brengen over de coronamaatregelen van het Overlegcomité. In code rood betekent dat voor de cultuur- en eventsector dat er optredens, theaterproducties en wat ze maar willen georganiseerd mogen worden, maar wel met een zittend publiek. En dat is voor concertzalen en het nachtleven niet mogelijk, staat te lezen in de open brief die door talrijke spelers uit de sectoren ondertekend werd.

“We ‘mogen’ wel open voor een zittend publiek, maar dat is voor de meeste concertzalen en clubs niet enkel een erg verlieslatend model, het gaat ook voorbij aan de ziel van wat we doen”, klinkt het. “Popmuziek en nightlife kan je niet zittend beleven. Het is een totaalervaring die mensen raakt tot in hun kleine teen. Het geeft een energieboost die bijdraagt tot de mentale weerstand van zowel de artiest, het publiek als de medewerkers. En dat lijkt ons precies wat de gemeenschap in deze tijden broodnodig heeft.”

Code geel

Het is dus uitkijken naar code oranje, schrijven ze nog. Dan gaat het Overlegcomité beslissen wat de maximale capaciteit is. “We laten hier in het midden of de voorgeschreven ventilatienormen in code rood door het gros van de concertzalen en nachtclubs zal gehaald worden, maar merken nu al dat ook code oranje niet meteen zal leiden tot een groot muzikaal bevrijdingsfeest. En dan is het dus wachten tot we in code geel zitten, waarin de meeste voorwaarden vervallen.”

Maar de timing voor het zover is, dat blijft moeilijk voorspelbaar. En zelfs code oranje lijkt pas binnen enkele weken te kunnen. “Als we nu horen zeggen dat we tegen eind februari mogelijk naar code oranje kunnen evolueren, verliezen we weer enkele cruciale weken in wat in normale tijden de drukste periode van het concert– en clubbingseizoen is. We bloeden ons laatste bloed, nu nog wachten met stelpen is schuldig verzuim. We vragen met aandrang om niet langer te wachten en om op 12 februari naar code oranje te schakelen. Elke week telt.”

“Kortom”, zo eindigt de brief, “na deze Week van de Belgische Muziek willen we de deuren van onze concertzalen en nachtclubs terug wagenwijd openzwieren. Dat is de beste garantie voor een levendige toekomst van iedereen in onze sector. We zijn de laatste in de rij maar onze tijd is nu écht gekomen.”

Lees hier de volledige open brief:

Al bijna twee jaar sukkelen we van de ene coronagolf naar de andere. Dat eist zijn tol in zowat alle geledingen van onze maatschappij, maar geen enkele sector werd zo vaak met sluiting geconfronteerd als de concert- en nightlifesector. De onlangs in voege getreden barometer maakt dat nogmaals pijnlijk duidelijk: waar er voor een zittend publiek ook in code rood al heel wat versoepelingen mogelijk zijn, blijven indoor concerten en nightlife nog verboden. Een gemiddelde theaterzaal kan vandaag -afgaand op de barometer- met een gerust gemoed 70% van alle stoelen in verkoop zetten. Zelfs van een sluitingsdreiging is minder sprake: er is na code rood geen ‘slechtere’ code meer. En dat is onze collega’s -voor alle duidelijkheid- van harte gegund.

Maar hoe anders ligt dat in de wereld van pop, rock en nightlife. In code rood zijn onze zalen en clubs voor een staand publiek nog dicht. We ‘mogen’ wel open voor een zittend publiek, maar dat is voor de meeste concertzalen en clubs niet enkel een erg verlieslatend model, het gaat ook voorbij aan de ziel van wat we doen. Popmuziek en nightlife kan je niet zittend beleven. Het is een totaalervaring die mensen raakt tot in hun kleine teen. Het geeft een energieboost die bijdraagt tot de mentale weerstand van zowel de artiest, het publiek als de medewerkers. En dat lijkt ons precies wat de gemeenschap in deze tijden broodnodig heeft.

Uitkijken dus naar het moment dat we in code oranje vertoeven, voor er ook voor onze sectoren terug échte mogelijkheden zijn. Daarbij zou het overlegcomité dan beslissen wat de maximale capaciteit is (bye bye voorspelbare barometer) en die zou dan ergens tussen 60% en 90% zaalbezetting liggen. Hoe wij als organisatoren dan plots zo snel zouden moeten schakelen, blijft een raadsel. We zullen trouwens als enigen bij een verslechtering van de situatie ook weer gesloten kunnen worden...

We laten hier in het midden of de voorgeschreven ventilatienormen in code rood door het gros van de concertzalen en nachtclubs zal gehaald worden, maar merken nu al dat ook code oranje niet meteen zal leiden tot een groot muzikaal bevrijdingsfeest. En dan is het dus wachten tot we in code geel zitten, waarin de meeste voorwaarden vervallen.

Als we nu horen zeggen dat we tegen eind februari mogelijk naar code oranje kunnen evolueren, verliezen we weer enkele cruciale weken in wat in normale tijden de drukste periode van het concert– en clubbingseizoen is. De steeds vooruitgeschoven timing van de barometer wurgt momenteel de concert- en nightlifesector. We bloeden ons laatste bloed, nu nog wachten met stelpen is schuldig verzuim. We vragen met aandrang om niet langer te wachten en om op 12 februari naar code oranje te schakelen. Elke week telt! In andere belangrijke concertlanden (Frankrijk, Ierland, Engeland, Schotland, Denemarken, …) kunnen shows nu al zonder noemenswaardige beperkingen plaatsvinden. De muziek– en nightlifesector bestaan bij uitstek in een internationale context en het gevaar bestaat dat artiesten België gewoon zullen overslaan.

Onze muziekhuizen en nachtclubs moeten snel weer doen waar ze goed in zijn: een publiek in de zaal ontvangen, artiesten op een podium zetten en werk verschaffen aan personeel en toeleveranciers. Want laat ons wel wezen: zowel bij artiesten, personeel als leveranciers vindt er een bloedbad plaats. Onze sectoren zijn belangrijke werkgevers en we kunnen niet langer lijdzaam toezien hoe steeds meer mensen na bijna twee jaar de broeksriem aanhalen

écht voorbij het laatste gaatje zijn. Gingen er trouwens geen nieuwe steunmaatregelen aan de barometer gekoppeld worden? Die hebben we dan alleszins gemist.

Kortom: na deze Week van de Belgische Muziek willen we de deuren van onze concertzalen en nachtclubs terug wagenwijd openzwieren. Dat is de beste garantie voor een levendige toekomst van iedereen in onze sector. We zijn de laatste in de rij maar onze tijd is nu écht gekomen.