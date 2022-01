Ex-Rode Duivel Gunther Schepens ramt onder invloed vier auto’s nadat hij maand geleden rijverbod kreeg voor dronken rijden

Ex-Rode Duivel en adviseur van AA Gent Gunther Schepens (48) heeft zondagavond in Wetteren onder invloed een ongeval veroorzaakt. Hij reed daarbij drie geparkeerde wagens aan. Een vierde auto werd tegen een huisgevel geduwd en is total loss. Zijn rijbewijs werd vijftien dagen ingetrokken. Onlangs nog maar kreeg de gewezen voetballer ook een rijverbod opgelegd omdat hij dronken achter het stuur zat.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20 uur in de Langekouterstraat, in het centrum van Wetteren. Volgens de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen heeft een wagen daarbij vier auto’s heeft aangereden, waarvan er een tegen de gevel belandde.

“De aanrijder reed verder, maar er kwam rook uit zijn auto zodat hij niet verder kon”, vertelt een getuige aan onze redactie. “Daarna stapte hij uit en zagen we dat het om Gunther Schepens ging. Ik ken hem, want hij woont in Wetteren. Hij was allesbehalve in paniek.”

Bij de politie wilden ze zondagavond niet bevestigen dat de gewezen Rode Duivel achter het stuur zat. Maar een dag later bevestigt Patrick Lips - woordvoerder van KAA Gent- dat het wel degelijk om Gunther Schepens gaat. Maar hij wenst verder geen informatie over het voorval kwijt. “Want dat is iets in de privésfeer van Gunther.”

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt intussen dat zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Gunther Schepens legde namelijk een positieve ademtest af.

Pijnlijk voor de KAA Gent-coryfee, want Gunther Schepens werd in december nog maar door een Gentse rechter veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden en een fikse geldboete nadat hij twee keer op één nacht door de politie betrapt werd met te veel alcohol achter het stuur. Op het moment van het ongeval zondagavond was zijn rijbewijs echter nog niet ingetrokken en mocht Schepens dus wel de baan op.

Gunther Schepens wenste niet te reageren op het incident.