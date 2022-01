Alfred Schreuder wil oude bekende naar Club Brugge halen: wordt Sargis Adamyan (28) nieuwe spits?

Club Brugge wil op deadline day absoluut nog een nieuwe spits halen, en gaat voor oude bekende van Alfred Schreuder. Sargis Adamyan (28) van Hoffenheim is nadrukkelijk in beeld. De Armeense international zit op een zijspoor in de Bundesliga en onderhandelt met Club.

Met Dost heeft Club Brugge eigenlijk maar één centrumspits in de rangen, dus daar wil blauw-zwart graag nog versterken voor de transfermarkt maandagavond sluit. Met Sargis Adamyan, een 30-voudige Armeense international, heeft het alleszins een nieuwe aanvaller in beeld. Er waren al gesprekken met de spits van Hoffenheim, die op een zijspoor zit in de Bundesliga. Daar kwam hij dit seizoen amper 14 keer in actie, goed voor één goal op de openingsspeeldag in Augustus. In totaal scoorde de aanvaller elf keer voor Hoffenheim in 53 matchen.

Onderhandelingen lopen

Dat Club naar Adamyan kijkt om de aanvalslinie te versterken, is geen toeval. Niemand minder dan Alfred Schreuder werkte nog één seizoen samen met de spits bij de Duitse ploeg in het seizoen 2019/2020. Toen scoorde hij in zijn eerste maanden vijf keer onder Schreuder, tot een blessure roet in het eten gooide. Of het daadwerkelijk tot een overstap komt, is nog niet zeker: de onderhandelingen tussen Hoffenheim, Club Brugge en Adamyan worden momenteel nog gevoerd. In Duitsland heeft de spits nog een contract van anderhalf jaar tot medio 2023, waardoor Club sowieso nog een transferprijs moet ophoesten. Hoffenheim betaalde in de zomer van 2019 ongeveer 1,5 miljoen euro voor Adamyan aan Jahn Regensburg.