Aanklacht van verkiezingsfraude tegen Suu Kyi aan vooravond van eerste verjaardag staatsgreep

Een rechtbank in Myanmar heeft verkiezingsfraude toegevoegd aan de aanklachten tegen de afgezette leider Aung San Suu Kyi. Morgen/dinsdag is het één jaar geleden dat de 76-jarige Nobelprijswinnares aan de kant geschoven werd door de militaire junta.

Suu Kyi staat al terecht voor meerdere andere zaken, waaronder meerdere verdenkingen van corruptie. Ze kreeg in januari en december ook al twee celstraffen. Als ze in alle zaken schuldig wordt bevonden, riskeert ze 160 jaar in de gevangenis.

Suu Kyi zat gedurende haar leven al 15 jaar in huisarrest. Nadat ze in 2016 de facto regeringsleider was geworden, was ze aanvankelijk zeer populair bij de bevolking van Myanmar. In november 2020 had haar partij de parlementsverkiezingen ruim gewonnen.

Te gevaarlijk

Waarnemers denken dat Suu Kyi te gevaarlijk werd voor de generaals, die decennialang met ijzeren hand regeerden over Myanmar, vroeger bekend als Birma, alvorens de Nobelprijswinnares aan de macht kwam. Op 1 februari 2021 volgde een staatsgreep. De legerleiding nam de macht over, omdat er volgens haar sprake was van fraude bij de verkiezingen. Bewijzen daarvoor zijn voorlopig echter niet op tafel gelegd.

Na de staatsgreep braken grootschalige protesten uit in Myanmar. Die werden hardhandig neergeslagen.