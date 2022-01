Hein Vanhaezebrouck heeft gelijk als hij zegt dat AA Gent “drie plaatsen hoger” had moeten staan: hoe efficiëntie het klassement vertekent

Hein Vanhaezebrouck had honderd procent gelijk toen hij na de 0-1-nederlaag tegen Antwerp zei dat AA Gent hoger had moeten staan in het klassement van de Jupiler Pro League. Uit een optelsom van alle gecreëerde kansen blijkt dat de Buffalo’s samen met Union, Anderlecht en Club Brugge één van de meest dominante teams uit onze competitie zijn. Alleen: voor doel laten ze het te vaak afweten. Het is een schril contrast met Antwerp en KV Mechelen, die hun hoge plaats in het klassement net danken aan hun efficiëntie.