Lelandais geeft toe dat hij 8-jarige Maëlys doodde, en biedt excuses aan

Tijdens de eerste dag van zijn proces maandag in Grenoble heeft Nordahl Lelandais toegegeven dat hij de 8-jarige Maëlys in augustus 2017 gedood heeft. Vervolgens bood hij de familie van het meisje zijn verontschuldigingen aan.

Volgens de 38-jarige ex-militair wilde hij het meisje niet doden. “Ik zal uitleg geven over de feiten tijdens de zitting”, luidde het terwijl hij zijn tranen onderdrukte. Lelandais had voordien aan de voorzitster van het assisenhof van Isère gevraagd of hij zich tot de familie van het slachtoffer mocht richten, maar de magistraat had hem gevraagd zich tot het hof te richten.

De mysterieuze verdwijning van Maëlys tijdens een bruiloft op 27 augustus 2017 in de Franse Alpen zorgde in heel Frankrijk voor beroering. Haar lichaam werd midden februari van het jaar nadien gevonden op aanwijzing van Lelandais. De ex-militair was de enige verdachte in de zaak.

De rechtbank van Isère was lang bezig met de voorbereiding van het proces, dat uitzonderlijk belooft te worden wat betreft media-aandacht - ongeveer 250 journalisten zijn geaccrediteerd - maar ook wat betreft de duur, aangezien het proces drie weken zal duren, tot 18 februari.

Bij de opening van de zitting ontbraken verscheidene getuigen op het appel, onder wie de broer van de beschuldigde, een voormalige medegevangene en één van zijn ex-liefjes. De voorzitster van het hof gaf het bevel om de drie “op te sporen”. De moeder van Lelandais en een expert persoonlijkheidsonderzoek komen maandag wel nog aan het woord.

Lelandais werd in mei 2021 nog veroordeeld tot 20 jaar cel voor de doodslag op Arthur Noyer. Hij werd tijdens het onderzoek naar de zaak-Maëlys in verband gebracht met de verdwijning van de verdwenen 23-jarige korporaal enkele maanden eerder. Resten van de schedel van het slachtoffer werden teruggevonden op een wandelpad in een kleine gemeente in de Savoie. Lelandais gaf toe dat hij Noyer om het leven bracht, hij sprak over een “gevecht” dat uitmondde in een dodelijke “val” van de militair.

Voor de dood van Maëlys riskeert Lelandais levenslang.