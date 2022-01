Journaliste slaakt hulpkreet omdat ze door strengen coronaregels Nieuw-Zeeland niet binnen mag om te bevallen: “Zelfs taliban bieden me onderdak”

Charlotte Bellis werkte tot enkele maanden geleden als journaliste voor de Arabische nieuwszender Al Jazeera, die opereert vanuit Qatar. De vrouw werd even wereldberoemd toen ze de woordvoerder van de taliban in augustus 2021, in de nasleep van de verovering van Kaboel vroeg wat ze zouden doen “om de rechten van vrouwen en meisjes te beschermen”.

© YouTube Al Jazeera

“Ironisch genoeg” moet ze diezelfde taliban nu om hulp vragen, klonk het vrijdag in een open brief in de krant The New Zealand Herald: “Jarenlang was mij verteld dat ik geen kinderen kon krijgen, maar in de week na die persconferentie gebeurde er een mirakel”: Bellis raakte zwanger van haar Belgische vriend Jim Huylebroek, die als fotograaf voor de New York Times ook in Afghanistan werkte.

Hulpkreet

Die open brief was een hulpkreet, want vorige week werd haar aanvraag om terug te keren naar Nieuw-Zeeland, om daar te bevallen, geweigerd. De Nieuw-Zeelandse regering voert een streng ‘zero Covid’-beleid: het laat inwoners weliswaar toe om het land in te reizen, maar enkel als ze eerst tien dagen doorbrengen in speciale quarantainehotels. En daar knelt het schoentje: er zijn zo weinig plaatsen in die hotels dat er duizenden mensen op de wachtlijst staan.

In Qatar blijven, waar Bellis en Huylebroek woonden, was evenmin een optie: buitenechtelijke seks is daar ten strengste verboden. En ook het België van Huylebroeck kon niet, aangezien ze al dicht bij de maximumperiode voor niet-inwoners van de Schengenzone zat.

“Als de taliban een zwangere, ongetrouwde vrouw onderdak bieden...”

Dat Bellis in die omstandigheden niet gewoon terug naar haar thuisland kan, zit haar hoog. In haar open brief vergelijkt ze de Nieuw-Zeelandse respons op haar situatie dan ook met die van de Afghaanse overheid: na de Nieuw-Zeelandse weigering nam ze namelijk contact op met de taliban, om te horen of ze als ongetrouwde, zwangere vrouw welkom was in het land. “Je mag komen en je zult geen problemen kennen”, verzekerde een anonieme official haar. “Zeg gewoon dat je zwanger bent als iemand ernaar vraagt, en bel ons als de situatie escaleert.” “Als de taliban jou – een zwangere, ongetrouwde vrouw – onderdak bieden, weet je dat de situatie verknipt is”, vatte Bellis het verhaal samen.

Deur op een kier

Toch zou Bellis liever niet in Afghanistan bevallen, gezien de ondermaatse gezondheidszorg in het land. In respons op haar open brief weerklonk in de Nieuw-Zeelandse publieke opinie dan ook de vraag aan de autoriteiten om de strenge inreisregels te versoepelen, met name voor zwangere vrouwen.

De Nieuw-Zeelandse regering verdedigde de afgelopen dagen haar beleid, dat volgens coronaminister Chris Hipkins “uitzonderlijk goed heeft gewerkt: het heeft levens gered, en heeft ons gezondheidssysteem behoed voor een crash”. Al zette diezelfde Hipkins in één en dezelfde beweging wel de deur wel op een kier, door Bellis aan te raden om een nieuwe aanvraag in te dienen onder speciale regels voor noodgevallen.