Sinds het 3M-schandaal in Zwijndrecht weten we dat er PFAS (verzamelnaam voor een groep chemische stoffen) in ons milieu zit. Onderzoek van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en de waterbedrijven leert dat er ook PFAS in ons drinkwater zit. Maar veel minder dan de Europese norm toelaat. Al vindt de Nederlandse toxicoloog Jacob de Boer die norm niet streng genoeg.