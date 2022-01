Overleden twintiger is zesde CO-dode in hoofdstad: “Melders geven soms vals gevoel van veiligheid”

Een 27-jarige man is zondagavond door de hulpdiensten dood aangetroffen in een appartementsgebouw in de Zespenningenstraat in het centrum van Brussel. De man is overleden door CO-vergiftiging. Dat bevestigt het Brussels Parket.

Het overlijden van de man kwam aan het licht toen een vriend de politiediensten verwittigde omdat hij al een aantal dagen niets van de man gehoord had. Bij aankomst in het appartementsgebouw troffen de agenten het lichaam van de man aan. Een ziekenwagen en de mug werden meteen opgeroepen en er werd overgegaan tot hartmassage, maar alle hulp kwam te laat.

“Alles wijst op een CO-vergiftiging want bij het betreden van het appartement ging de CO-melder af”, vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Er zou een probleem geweest zijn met de brander die voor de verwarming van het hele gebouw zorgt en de afvoer van de verbrandingsgassen. Sibelga heeft vervolgens de installatie verzegeld.”

Het is ondertussen al het zesde overlijden in Brussel deze winter door CO-vergiftiging. Derieuw herinnert eraan dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat verwarmingsketels worden geïnstalleerd in ruimten met een goede ventilatie en dat verwarmingssystemen goed worden onderhouden. “Ook het plaatsen van een CO-melder is een mogelijke oplossing, al kan dat soms voor een vals gevoel van veiligheid zorgen. In kleine ruimten kan het volume CO enorm snel stijgen.”

Er is momenteel een onderzoek lopende om de exacte omstandigheden van de feiten uit te klaren.