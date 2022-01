Moskou zal “strenge gevolgen” ondervinden als het diplomatie weigert, zegt Biden

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is sinds maandag 16 uur Belgische tijd een vergadering bezig gewijd aan de crisis rond Oekraïne. Voor Biden is de bijeenkomst een “beslissende etappe om de wereld ertoe te brengen met één stem te praten” over die crisis.

In de Veiligheidsraad worden weinig concrete oplossingen verwacht. De vijf permanente leden - naast Rusland en de Verenigde Staten zijn dat China, Frankrijk en Groot-Brittannië - kunnen met hun vetorecht elke volkenrechtelijk bindende maatregel blokkeren.

De VS is er meer aan gelegen het internationale toneel te gebruiken om met de hulp van hun bondgenoten “een duidelijke boodschap” naar Moskou te sturen.