Sterke karakters botsen bij Anderlecht: Lior Refaelov en Wesley Hoedt stonden neus aan neus tijdens de rust op Union, maar dat is niet per se slecht

De zenuwen staan strak gespannen bij Anderlecht. Zo strak, dat het tijdens de rust op Union even escaleerde. Wesley Hoedt (27) en Lior Refaelov (35) gingen in de clinch en moesten uit elkaar gehaald worden door keeper Hendrik Van Crombrugge. Verwijten vlogen heen en weer, maar één dag later valt te horen dat alles is uitgepraat. Het zijn sterke karakters die elkaar én de groep wilden wakkerschudden bij de 1-0 achterstand. In het Dudenpark bleek het dan wel tevergeefs, maar zulke types kan RSCA wel gebruiken.