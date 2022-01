Joe Rogan excuseert zich over Spotify-controverse en belooft beter te doen

Spotify kondigde zondagavond aan dat het aan alle podcasts die het coronavirus aanhalen links zal toevoegen die gebruikers zullen leiden naar feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over Covid-19 , zo kondigde CEO en stichter Daniel Ek aan in een mededeling.

Die beslissing kwam er nadat muzikanten Neil Young en Joni Mitchell hadden besloten om hun muziek niet langer beschikbaar te maken op het platform. De reden daarvoor was de podcast van Rogan. Die zou volgens hen “leugens verspreiden (over het coronavirus, red.) die levens van mensen kosten.”

De podcast van Rogan, The Joe Rogan Experience, zou naar schatting zo’n 11 miljoen luisteraars per aflevering lokken. Maar de inhoud van die podcast kwam al eerder ter discussie te staan. Zo riep Rogan vorig jaar gezonde, jonge mensen op om zich niet te laten vaccineren en nodigde hij ook de omstreden viroloog Robert Malone uit.

“Anders dan het mainstream verhaal”

Rogan verdedigde zijn podcast in de video die hij op Instagram plaatste. Zo zei hij dat veel mensen “een vertekend beeld hebben” van wat hij doet. En noemde hij zijn gasten “zeer geloofwaardige ... mensen met een mening die anders is dan het mainstream verhaal.”

Hij zei ook dat zijn podcast gewoon “gesprekken” met mensen zijn en dat hij het doet om “plezier te maken”. “Het is geworden tot wat het nu is, namelijk een uit de hand gelopen beest waar ik nauwelijks controle over heb,” zei hij. “Vaak heb ik geen idee waar ik het over ga hebben totdat ik ga zitten en met mensen praat.” Hij voegde daaraan toe: “Ik ga mijn best doen in de toekomst om dingen in balans te brengen.”

Ook bood hij zijn excuses aan Spotify aan. “Ik wil Spotify bedanken voor de steun in deze tijd, en het spijt me heel erg dat dit hen overkomt en dat ze er zoveel van meekrijgen.”

