Vertrouwelingen opofferen en op gepaste moment zwijgen: vernietigend rapport over ‘partygate’ lijkt Johnson niet te deren

Ik heb het begrepen en ik zal het oplossen, zei Boris Johnson in het Lagerhuis na de publicatie van het rapport van Sue Gray. Kritiek op zichzelf zag hij er niet echt in. — © AFP

Het Britse kabinet en Downing Street 10 hebben “gefaald in hun leiderschap”. Dat is het oordeel van de Britse topambtenaar Sue Gray, die onderzoek deed naar de lockdownfeestjes in de ambtswoning van de Britse premier. Sommige opmerkingen schoof de premier door naar lagere echelons: wellicht offert hij een aantal vertrouwelingen op om zelf te overleven. Over andere opmerkingen zweeg hij. Alleszins: echt persoonlijk aangesproken leek Johnson zich niet te voelen.