“Eindelijk, na al die jaren is er een oplossing.” De opluchting is groot bij Tuur (14), die tot vorige week elke dag 5 uur op de bus van en naar school zat. Ook voor alle andere leerlingen in het buitengewoon onderwijs van wie de enkele rit meer dan anderhalf uur duurde, worden sinds deze week extra bussen, minibusjes en zelfs taxi’s ingezet. Waarom duurde dat zo lang?