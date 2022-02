Rapport schetst gitzwart beeld van gevolgen van coronamaatregelen voor cultuur: “Een derde van de sector is verdwenen”

De Belgische cultuur- en eventsector vraagt in een open brief om al op 12 februari de coronabarometer op code oranje te plaatsen, zodat zaalconcerten met een staand publiek en beurzen opnieuw kunnen doorgaan. “We bloeden ons laatste bloed, nu nog wachten met stelpen is schuldig verzuim”, klinkt het. 2021 was dan ook een rampjaar voor de eventsector, met zelfs nog meer ontslagen dan in 2020.