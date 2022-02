CD&V wil volledig weren bezoekers uit woonzorgcentra tijdens pandemie aan banden leggen

Alle bezoek weren uit woonzorgcentra zoals in de eerste coronagolf zou niet meer mogen en CD&V wil alle regels daarrond in decreten gieten. Daarvoor heeft Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) een conceptnota klaar.

De richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid schrijven nu voor dat de bezoekregels de rest van de samenleving moeten volgen. Maar toch gingen woonzorgcentra nog over tot een volledige sluiting of zetten ze hun eigen regels strenger dan strikt noodzakelijk als er een uitbraak was, zegt Schryvers. Concrete cijfers zijn er bij het agentschap zelf niet. De rusthuizen zijn niet verplicht dat aan te geven.

Schryvers — © BELGA

In de nota van Schryvers zou dat veranderen. Het agentschap moet altijd op de hoogte worden gebracht en eventueel optreden als een sluiting niet proportioneel is. Elke beperking kan enkel na het fiat van de coördinerend raadgevend arts en de gebruikers- en familieraad. “Een absoluut verbod kan niet”, schrijft ze. “De getuigenissen in de coronacommissie waren schrijnend. Nooit meer mogen we onze ouderen afsluiten van de buitenwereld.” Eén bezoeker per week en per bewoner moet voor Schryvers altijd mogelijk zijn, behalve als de bewoner in isolatie zit. In een palliatieve situatie kan het gewoon nooit. Dan moeten er wel bepaalde hygiënemaatregelen gelden natuurlijk.

Daarnaast wil Schryvers ook meer inzetten op videobellen, zelfs in tijden dat er geen pandemie heerst. “Voor contacten met kleinkinderen op kot of in het buitenland”, zegt ze.

Partijgenoot en minister van Welzijn Wouter Beke treedt Schryvers graag bij. “Het is ook onze expliciete vraag aan de voorzieningen om, in de absolute mate van het mogelijke, vast te houden aan het bezoekrecht.” (agy)