Tottenham pikt Bentancur en Kulusevski op bij Juventus, dat Zakaria weghaalt uit Bundesliga

De 24-jarige Bentancur levert Juve 19 miljoen euro op. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 25 miljoen. Hij zet zijn krabbel in Londen onder een contract tot 2026, “onder voorbehoud van internationale goedkeuring en een werkvergunning”.

De 21-jarige Kulusevski wordt dan weer voor anderhalf jaar geleend tegen een vergoeding van 10 miljoen euro. De Spurs moeten hem verplicht overkopen als specifieke doelstellingen in het seizoen 2022-2023 behaald worden. Ook als dat niet lukt, behoudt Tottenham het recht hem definitief over te nemen. In beide gevallen bedraagt de aankoopsom 35 miljoen.

© Federico Gambarini/dpa

Juventus verzekert zich van diensten Denis Zakaria

Juventus zit niet stil op Transfer Deadline Day. Nadat het Rodrigo Bentancur en Dejan Kulusevski naar Tottenham liet vertrekken, verzekerde het zich maandag aan ingaande zijde van de diensten van Denis Zakaria.

De 25-jarige Zwitserse international komt over van het Duitse Borussia Mönchengladbach, dat de transfer zelf bevestigde. Zakaria was sinds 2017 aan de slag in de Bundesliga. Hij maakte in totaal in alle competities zijn opwachting in 146 duels, waarin hij goed was voor 11 goals.

Ook Federico Gatti, een 23-jarige verdediger van Frosinone, werd eerder op de dag al ingelijfd door de Oude Dame. Hij maakt het seizoen wel nog af bij de Italiaanse tweedeklasser.