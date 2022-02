Van ongelukje tot wetenschappelijke doorbraak: 30 jaar geleden werd voor het eerst baby geboren via ICSI-behandeling

De grootste innovaties worden weleens per ongeluk ontdekt. Zo ook de ICSI-behandeling, zowat dé oplossing voor mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. Dertig jaar geleden werd via die techniek de eerste baby ter wereld gebracht. Vandaag zijn het er al zo’n 6 miljoen. “Het doet me wel iets dat we zoveel mensen hebben kunnen helpen”, zegt André Van Steirteghem, een Belgische prof en een van de grondleggers van de techniek.