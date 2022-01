Deense studie toont aan dat “broertje” van omikronvariant nog besmettelijker is

De subvariant van omikron, BA.2, is besmettelijker dan de oorspronkelijke variant BA.1, blijkt uit een Deense studie die maandag is gepubliceerd.

“Uit de studie blijkt dat als één persoon in het huishouden besmet is met BA.2, er een gemiddeld risico van 39 procent is dat een ander lid van het huishouden binnen de eerste week zal worden besmet. Als de persoon daarentegen besmet werd met BA.1, is het risico 29 procent”, aldus de Deense autoriteit voor de bestrijding van infectieziekten (SSI) in een verklaring.

Het “broertje” van de omikronvariant is volgens de berekeningen daarmee anderhalve keer besmettelijker dan de oorspronkelijke BA.1. Ongevaccineerden lopen ook meer kans om met BA.2 besmet te raken dan met BA.1.

De studie werd van 20 december tot 18 januari uitgevoerd door onderzoekers in samenwerking met Deense universiteiten. Er waren zowat 18.000 mensen betrokken.