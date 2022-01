Geen verplichte sluiting, altijd ventilatie: ook onderwijs heeft nu een coronabarometer (maar wel met een kleurtje meer)

Ook het onderwijs heeft nu een coronabarometer “die in principe niet strenger is” dan die voor de samenleving buiten scholen. Opvallend is de groene kleur met continue regels, en code rood die scholen niet noodzakelijk laat sluiten. Deze barometer is geen dwangbuis, klinkt het bij Ben Weyts.

Tevreden met de nieuwe barometer, klinkt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.”Het is een doorvertaling van de regels in de algemene samenleving, rekening houdend met de ervaringen in het onderwijs.” Anders dan de coronabarometer voor de algemene samenleving heeft die voor het onderwijs een extra, groene lading. Goeie ventilatie en goeie handhygiëne blijven in principe altijd van kracht in scholen, ook als de pandemie wijkt. Een les die scholen zelf leerden na twee jaar pandemie, volgens Boeve.

De kleuren geel, oranje en rood schrijven voorts gelijkaardige maatregelen als de algemene barometer voor. Zo zijn mondmaskers aanbevolen vanaf code oranje, zoals dat ook buiten de school het geval is in binnenruimtes. De regels voor pakweg een schoolfeest zouden nooit veel mogen afwijken van een feest buiten het onderwijs. “Met deze barometer willen we onze scholen meer vaste grond onder de voeten bieden”, zegt Boeve. Dat betekent niet dat de scholen zelf niet meer kunnen beslissen, integendeel. Verschillende scholen zijn recent ongelijkmatig getroffen door corona, en krijgen nu ook figuurlijk speelruimte. Code rood -waarin het onderwijs nu zit- betekent niét dat scholen automatisch moeten sluiten. Er blijft bijvoorbeeld ruimte voor eventuele buitenactiviteiten. Maar als de organisatie in het gedrang komt, kan er wel afstandsonderwijs ingevoerd worden. Boeve is verder blij dat bezoek van kandidaat-leerlingen (en hun ouders) buiten de schooluren kan in code rood, een nood die schijnbaar bij nogal wat scholen leefde.

Gelijk met overlegcomité

De onderwijsbarometer biedt vooral een houvast bij omschakeling naar een andere fase, en dat schakelen zal in de praktijk altijd gebeuren als het overlegcomité daartoe voor de brede samenleving beslist, klinkt het bij het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Ook het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, is tevreden. Marianne Coopman: “De maatregelen zijn niet nieuw, maar ze staan nu samengevat en geven een duidelijk overzicht. De graad van de pandemie is bepalend wanneer er geschakeld moet worden. Die onduidelijkheid blijft. De barometer geeft aan dat als er moet geschakeld worden, hoe scholen zich in grote lijnen kunnen organiseren.” (kbz, blg)