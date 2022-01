Voormalige Miss USA, Cheslie Kryst (30), overleden

In Manhattan is zondag de voormalige Miss USA Cheslie Kryst (30) dood teruggevonden. Dat melden Amerikaanse media. De vrouw zou zelf uit het leven gestapt zijn.

“In verslagenheid en groot verdriet delen wij het heengaan van onze geliefde Cheslie,” klinkt het in een verklaring van de familie van Kryst. “Haar grote licht was er een dat anderen over de hele wereld inspireerde met haar schoonheid en kracht. Ze zorgde, ze had lief, ze lachte en ze straalde.”

Afgelopen zondag werd het lichaam van de vrouw teruggevonden voor haar appartementsgebouw in Manhattan. Ze zou zelf naar beneden gesprongen zijn. Kryst zou een briefje achtergelaten hebben waarin ze duidelijk maakte dat ze haar bezittingen wil achterlaten aan haar moeder. De reden waarom ze besloot uit het leven te stappen gaf ze niet in het briefje. De dag zelf plaatste de vrouw wel nog een foto op Instagram met daarbij het bijschrift: “Mag deze dag je rust en vrede brengen.” Haar dood zal verder onderzocht worden door de politie, maar meer details zullen er niet vrijgegeven worden.

Kryst was in het dagelijks leven advocate en verleende gratis juridisch werk voor gevangenen die mogelijk ten onrechte veroordeeld waren. In 2019 nam ze deel aan de Miss USA-verkiezing en won die ook. Later dat jaar nam ze ook deel aan Miss Universe. Daarna werkte ze ook als correspondent voor het entertainmentprogramma Extra.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be