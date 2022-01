Een winterse toptransfer in het Belgische vrouwenvoetbal: Anderlecht haalt Red Flame Jarne Teulings terug

Jarne Teulings tekende maandag een contract tot eind juni bij Anderlecht. De 20-jarige Red Flame speelde al voor paars-wit tijdens het seizoen 2020/21. Na zes maanden bij FC Twente, de koploper in de Nederlandse competitie, keert ze terug naar RSCA.

“Jarne is een speelster met een uitstekende vista, technisch onderlegd en met een groot volume”, klinkt het bij Anderlecht. “Dankzij haar veelzijdigheid kan ze op verschillende posities op het middenveld uit de voeten. Jarne is een vaste waarde bij de Red Flames en dus een sterke aanwinst voor ons vrouwenteam.”

“We zijn verheugd om Jarne te verwelkomen voor de rest van het seizoen”, stelt coach Johan Walem. “Haar kwaliteiten kunnen ons helpen om onze doelstellingen te bereiken. Ze is een jonge speelster, maar met een zekere ervaring in het voetbal.”

De vrouwen van Anderlecht gaan momenteel aan kop in de Belgische Super League, met twee punten meer dan OH Leuven (één match minder). Teulings kwam dit seizoen tot dertien wedstrijden voor FC Twente, waarin ze één keer scoorde. Ze heeft nog een contract tot 2023 in Nederland.