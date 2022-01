Genkse spits Iké Ugbo op weg naar Troyes

De Franse eersteklasser dwong volgens sportkrant L’Equipe ook een aankoopoptie af. De 23-jarige Engelsman, die vorig seizoen door Cercle Brugge werd gehuurd van Chelsea, tekende in de zomer van 2021 een vierjarig contract bij KRC Genk maar kon zich nooit volledig doorzetten in de Cegeka Arena. De back-up voor Gouden Schoen Paul Onuachu scoorde voor KRC Genk drie keer in achttien wedstrijden. Hij vergaarde zes basisplaatsen en twaalf invalbeurten in de competitie. Hij scoorde ook één keer in Zagreb in de Europa League en twee keer in de bekermatch op Winkel Sport.

© BELGA

Iké Ugbo, die zelf aanstuurde op een uitleenbeurt, verblijft momenteel in Canada. Hij bracht zijn eerste levensjaren door in dat land en speelde zondag nog een interland met de Canadese nationale ploeg. Ugbo moet Troyes, dat op de 16de plaats staat in de Franse eerste klasse, helpen het behoud te verzekeren.

Door de uitleenbeurt van Ugbo ziet het ernaar uit dat Joseph Paintsil, samen met de jonge Andras Nemeth, de back-up wordt voor Onuachu. Ook voor Paintsil was er tot op de laatste dag van de wintermercato nochtans concrete interesse van onder meer Hamburg en AZ.