Alle hoop op een zomerverkoop: Anderlecht zet Adrien Trebel in Zwitserse etalage (met dank aan Bayat)

Het was een helse zoektocht. Adrien Trebel (30) weigerde exotische aanbiedingen omdat hij met zijn zwangere vrouw en zoontje in Europa wou blijven. Anderlecht liet hem dan weer liever niet naar concurrent Charleroi gaan. Finaal werd met een verhuur aan Lausanne toch een oplossing gevonden. Daar kan Trebel vijf maanden in de etalage staan. Makelaar Mogi Bayat heeft in Zwitserland een nieuwe markt ontdekt.