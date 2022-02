Na een klopjacht van meer dan twaalf uur heeft de Duitse politie maandagavond twee verdachten opgepakt van een schietpartij waarbij twee politieagenten stierven. Een van de verdachten is een 38-jarige ondernemer. Waarom ze de agenten van dichtbij in het hoofd schoten is nog niet duidelijk. Mogelijk sloegen ze in paniek toen ze betrapt werden op stroperij.