Zware brand legt woning in de as in Liedekerke

Het vuur brak kort voor 21.00 uur uit in een rijwoning in de Fabriekstraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit de woning. De bewoner, een bejaarde man, kon zich tijdig in veiligheid brengen en bleef ongedeerd. Het vuur richtte echter heel wat schade aan in de woning, die zo goed als volledig vernield werd. Twee aanpalende woningen liepen ook schade op en zijn tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners van de verschillende panden kregen elders onderdak. De juiste oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk.