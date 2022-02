81 keer politiebescherming verleend in 2021

Vorig jaar werd politiebescherming verleend in 81 dossiers. Dat meldt Sudinfo dinsdag op basis van cijfers van het Crisiscentrum.

“Een dossier kan één of meer personen vertegenwoordigen, een groep collega’s, een hele familie...”, aldus woordvoerder Antoine Iseux. “Het kan gaan om magistraten, politieagenten, politici, wetenschappers, onderzoekers van het FAVV of de belastingdienst, vertegenwoordigers van ngo’s die zich verzetten tegen een buitenlands regime.” De bedreigingen die leiden tot politiebescherming “kunnen fysiek zijn of het kan gaan om cyberstalking”.

De bedreigde persoon krijgt het nummer van een politieagent die te allen tijde kan worden gebeld, en krijgt advies over hoe hij zijn huis kan beveiligen. Ook kan hij de raad krijgen om zijn gewoonten te veranderen, werktijden en route naar het werk te variëren... De politie kan regelmatig patrouilles uitvoeren in de buurt van het huis van het slachtoffer. In ernstigere gevallen kan worden gezorgd voor bescherming door lijfwachten.