Laatste speurder van dienst kunstcriminaliteit federale politie met pensioen, zonder vervanger: “Heb directie er al twee jaar attent op gemaakt”

“Ik vind het enorm jammer”, zegt Lucas Verhaegen, die voor de federale politie meer dan vijftien jaar de cel Kunst en Antiek leidde. De laatste jaren deed hij dat op zijn eentje. Nu Verhaegen sinds 1 januari met pensioen is, wordt de cel opgedoekt. “Nochtans zit ik de directie er al twee jaar attent op te maken dat er iemand mij moet vervangen, maar daar is blijkbaar toch geen werk van gemaakt.”

Het is de laatste stap in een jarenlange afslanking van de gespecialiseerde eenheid voor kunstcriminaliteit bij de politie. Het Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO betreurt de gang van zaken. “Dat de bestrijding van kunstcriminaliteit hier, in tegenstelling tot in de buurlanden, zo laag op de agenda staat, is echt vragen om problemen”, zegt adviseur behoud en beheer Anne-Cathérine Olbrechts. “Door deze beslissing wordt de strijd tegen gestolen en vervalst erfgoed dweilen met de kraan open.”