Sunderland zorgt diep in de nacht nog voor grote verrassing: ex-international Jermain Defoe (39) komt terug

Sunderland AFC laat nog eens van zich spreken. De club uit de League One, het Engelse derde niveau, kondigde diep in de nacht de terugkomst van Jermain Defoe aan. De 39-jarige legendarische spits tekende een contract tot eind dit seizoen in ‘The Stadium of Light’.

Jermain Defoe staat bekend als een van de meest legendarische spitsen die de Premier League in de 21ste eeuw gekend heeft. Vooral bij Tottenham, waar hij tussen 2006 en 2014 aan de slag was, maakte hij het mooie weer. Defoe deed in 362 optredens voor de Londense club 143 keer de netten trillen. Intussen haalde Defoe 57 caps voor de Engelse nationale ploeg waarin hij twintig keer de weg naar doel vond.

In 2014 ging Defoe even voor een avontuur in de MLS bij Toronto FC, waarna hij in 2015 terugkeerde naar Engeland om bij Sunderland aan de slag te gaan. In die periode speelde Sunderland nog in de Premier League en Defoe maakte weer zijn doelpunten: 37 stuks in 93 wedstrijden.

‘One last dance’

Nadat hij in 2017 de club had verlaten voor Bournemouth en daarna naar Rangers trok, liet hij half januari van dit jaar zijn contract in Schotland ontbinden. Op zijn 39ste was Defoe een vrije speler en leek zijn carrière erop te zitten, maar diep in de nacht van de transfer deadline day bleek Sunderland hem nog binnengehaald te hebben.

‘One last dance’, kondigde de club aan op sociale media. “Ik kan niet stoppen met lachen, want dit is om meerdere redenen een speciale transfer voor mij”, zei Defoe zelf op de clubwebsite. “Ik had gezegd dat ik op een dag zou terugkeren. Wanneer ik vertrok, was ik daar niet klaar voor. Mijn band met de supporters is heel speciaal en de club is in een fantastische positie om te promoveren. Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.”

Inderdaad, Sunderland staat momenteel derde in de League One op twee punten van leider Rotherham, al is het wel zo dat ze twee wedstrijden meer gespeeld hebben. Wigan, de nummer twee in het klassement, telt zelfs vier wedstrijden minder dan Sunderland. De eerste twee promoveren rechtstreeks naar de Championship, voor het derde ticket worden play-offs gespeeld.

Sunderland komt al sinds 2018 uit in de League One nadat het twee seizoenen op rij degradeerde. Het laatste seizoen van Defoe was ook het laatste van de club in de Premier League.