Benito Raman schermt met Turkse interesse, Sinan Bolat blijft bij AA Gent

De wintertranfersmarkt in België is afgesloten, waardoor er geen inkomende transfers meer kunnen worden afgesloten. Uitgaande transfers kunnen in principe wel nog, naar landen waar de mercato nog niet toe is. Zoals in Turkije, waar de markt nog open is tot 8 februari. En er gelonkt wordt naar Jupiler Pro league...

Anderlecht is voor even verlost van Adrien Trebel, dat geldt echter niet voor die andere grootverdiener Zakaria Bakkali. Bakkali (26) weigerde exotische aanbiedingen: hij doet nog zes maanden zijn dik contract uit in de C-kern van Anderlecht. Daarna is hij transfervrij. Voor Killian Sardella (19) kwamen geen goeie voorstellen binnen. Benito Raman, die gefrustreerd is door zijn invallersstatuut, schermt met een Turkse aanbieding. De markt is daar nog open tot 8 februari, maar de kans dat hij vertrekt, is zo goed als nihil.

Sinan Bolat blijft bij AA Gent

Zoals verwacht mag ook Sinan Bolat niet weg bij AA Gent. Nadat eerder Galata­saray zich had gemeld, zwaaide nu Fenerbahçe met een aanbod voor 2,5 seizoenen. Gent wil echter niet weten van een transfer. De markt in Turkije is nog een week open, maar zonder vervanger kon er nooit sprake zijn van een vertrek. Bolat wordt aan zijn aflopende contract gehouden, tot juni 2022. Zelf wilde de keeper duidelijkheid. Het is de bedoeling dat hij binnenkort wordt uitgenodigd om zijn toekomst bij Gent te bespreken. (jug,thst, bfa, kvu, thst) (vml)