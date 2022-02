Thibaut Courtois haalt band aan met fans: Rode Duivel lanceert eigen podcast

De bedoeling is dat Courtois in zijn podcast vragen van fans beantwoordt. Ook zou er geregeld een gast aanschuiven, waarmee actuele thema’s besproken kunnen worden. Een primeur is het niet: zo heeft bijvoorbeeld ploegmaat Toni Kroos al enige tijd een eigen podcast ‘Einfach mal Luppen’, waarin de Duitser spreekt over zijn leven als profvoetballer.

Courtois is altijd al een ondernemende voetballer geweest. Zo investeerde hij de voorbije jaren ook al in een bedrijf dat dj’s ondersteunt, een online-apotheek en een e-sportsbedrijf.