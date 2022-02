Zeven grote slangen in beslag genomen in Zelzate, bewoner aangehouden

Twee netpythons, twee boa’s, een koningspython en twee tijgerpythons. Die zeven grote slangen werden vorige week aangetroffen in een pand in het Oost-Vlaamse Zelzate, nadat in september vorig jaar een dode slang van vier meter aangetroffen werd in het kanaal Gent-Terneuzen. De bewoner, een 32-jarige man die toen in het vizier kwam, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent.