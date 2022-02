Bewoner omgekomen na brand in villa in Mol: “Verslagenheid bij de brandweer is heel groot”

In Volmolenheide in Mol brak maandag rond 22.30 uur brand uit in een villa. Het vuur ontstond in de aangebouwde garage naast de woning. De bewoner werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht waar hij de afgelopen nacht is overleden. Ook in Geel viel er maandagavond een dodelijk slachtoffer bij een brand in een studio. De brandweerzone Kempen hulde de eigen Facebookpagina dinsdagochtend in rouwkleuren.

Het was de alleenstaande man zelf die de brand opmerkte. Hij liep eerst naar de buren om te zeggen dat er brand was uitgebroken in zijn woning. Maar om een nog onbekende reden is hij daarna zijn villa opnieuw binnen gelopen. De toegesnelde spuitgasten vonden later het bewusteloze slachtoffer binnenshuis. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. De man is in kritieke toestand naar het Ziekenhuis Geel overgebracht.

“De hoop was dat zijn toestand zou stabiliseren, maar in het ziekenhuis is hij in de loop van de nacht jammer genoeg aan zijn verwondingen overleden”, zegt de Molse burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Voor onze brandweerzone Kempen is dit heel hard aangekomen. Na de brand met dodelijke afloop in Geel eerder op de avond is de verslagenheid in het korps heel groot. Het gebeurt gelukkig zelden dat er doden te betreuren vallen bij een brand, en nu waren er twee in enkele uren tijd.”

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al naar buiten uit het bijgebouw in Mol. De brand verwoestte het volledige interieur van die aanbouw. Ook een luxe sportwagen in de garage ging in vlammen op. Het is nog onduidelijk wat het vuur heeft veroorzaakt, maar het zou op het eerste gezicht niet bij het voertuig zijn geweest. De villa liep binnen heel wat rookschade op.

© Hans Otten