Eindelijk akkoord over lagere energiefactuur, maar binnen enkele weken moet discussie al opnieuw gevoerd worden

Na 20 dagen bakkeleien is de federale regering er dan toch in geslaagd om een akkoord te bereiken over een lagere energiefactuur. Een energiecheque van 100 euro voor iedereen, een tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent op elektriciteit (niet op gas) en een verlenging van het sociaal tarief tot eind juni. Die drie maatregelen moeten de exploderende energieprijzen voor iedereen wat verzachten. Wel vervelend: binnen enkele weken komt de discussie sowieso al terug.