Barcelona raakt ook op Deadline Day niet verlost van zorgenkind Ousmane Dembélé

FC Barcelona is er niet in geslaagd om Ousmane Dembélé (24) op de laatste dag van de transferperiode nog van de hand te doen. Paris Saint-Germain bereikte nochtans een persoonlijk akkoord met de speler, maar was niet bereid om de transfersom van 20 miljoen te betalen. Komt de Franse aanvaller nog in actie voor FC Barcelona?

LEES OOK.Van een saga op Deadline Day gesproken: Aubameyang eerst wel, dan niet en dan weer wel naar FC Barcelona (gratis dan nog)

Deadline Day werd voor het bestuur van Barça nog een drukke dag. Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang arriveerde maandagvoormiddag in Catalonië om zijn transfer af te ronden, maar dat ging allemaal niet van een leien dakje. Uiteindelijk liet Arsenal het contract van Aubameyang ontbinden en tekent de Gabonees dinsdag voor Barcelona.

Even was er sprake van dat de transfer van Aubameyang niet zou doorgaan zolang Ousmane Dembélé op de loonlijst stond. Barça zocht naar een oplossing om beide spelers volgens de Financial Fair Play-regels te kunnen betalen en vond die ook.

Man van 140 miljoen

Daarmee was het probleem-Dembélé nog niet opgelost. De Catalanen betaalden in 2017 liefst 140 miljoen voor de snelle aanvaller en wilden een half jaar voor afloop van zijn contract nog iets vangen voor de recordaankoop. Het kwam tot een akkoord tussen PSG en de speler, maar de Parijzenaren bleken uiteindelijk niet bereid om de vraagprijs van 20 miljoen aan Barça te betalen.

Het ziet ernaar uit dat het verhaal van Dembélé bij Barcelona een triest einde zal kennen. De Fransman wil zijn contract niet verlengen, Barcelona wil en kan niet voldoen aan zijn eisen. Coach Xavi sprak bij zijn aanstelling nog zijn vertrouwen uit in Dembélé, maar liet hem de laatste wedstrijden uit de selectie.

© AFP

Barcelona moet nog vol aan de bak in de competitie om een ticket voor de Champions League binnen te halen. Of ze moeten de Europa League winnen. Met aanwinsten Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres en Adama Traore kreeg de selectie in het aanvallende compartiment alvast een stevige kwaliteitsinjectie. En nu de transferperiode er toch op zit gooit Xavi ook zorgenkind Ousmane Dembélé misschien nog eens voor de leeuwen.