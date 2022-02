OPROEP. Heb jij een vraag over de energiemaatregelen? Stel ze hier

De topministers van de federale regering hebben een compromis gevonden over een compensatie voor de hoge energieprijzen en over een mini-taxshift. Na wekenlange discussies is er een akkoord om de btw op elektriciteit te verminderen van 21 tot 6 procent, en een energiecheque van 100 euro te voorzien. Heb jij nog een vraag daarover? Stel ze hieronder en wij laten ze beantwoorden.