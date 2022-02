Drie jaar na crash: Ethiopian Airlines neemt Boeing 737 MAX weer in gebruik

Vlucht 302 van Ethiopian Airlines, met bestemming Kenia, stortte in maart 2019 neer in een veld nabij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, zes minuten na het opstijgen. De crash leidde tot de zwaarste crisis in de geschiedenis van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Enkele maanden eerder was immers al een 737 MAX neergestort in Indonesië, van de maatschappij Lion Air. Daarbij vielen 189 doden.

Na het tweede ongeval werd de 737 MAX wereldwijd aan de grond gehouden. De twee crashes bleken veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem dat de neus van de vliegtuigen naar beneden drukte. Boeing werkte een oplossing uit via een software-update. Op vele plaatsen, waaronder de Verenigde Staten en Europa, mag het vliegtuig intussen weer de lucht in.

Ethiopian Airlines zei lange tijd dat het de laatste luchtvaartmaatschappij zou zijn die het vliegtuig weer in gebruik zou nemen. De maatschappij laat nu weten dat de beslissing om weer met de 737 MAX te vliegen er komt na een “diepgaande hercertificering” door de regulatoren in de Verenigde Staten, de Europese Unie, China en Ethiopië.