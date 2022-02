Amnesty International beschuldigt Israël van “apartheid”

Het was een bijzondere scène maandag: nog voor Amnesty International zijn nieuwe rapport effectief had gepubliceerd – wat pas dinsdagochtend gebeurde – riep het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken de mensenrechtenorganisatie op om het rapport niét vrij te geven. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid laat Amnesty “dezelfde leugens weerklinken die terroristische organisaties verspreiden”.

Het rapport, aldus de minister, “ontkent het recht van de staat Israël om te bestaan als een natiestaat van het Joodse volk”. “De extremistische taal erin en de verdraaiing van de historische context zijn ontworpen om Israël te demoniseren en olie op het vuur van het antisemitisme te gooien”, stelde minister Lapid.

Dat een arsenaal aan grote woorden wordt bovengehaald, toont dat het Amnesty-rapport een gevoelige snaar raakt. De buitenlandminister geldt dan nog als de ‘centrumfiguur’ in de nieuwe Israëlische regering, rond de ultranationalistische premier Naftali Bennett. Amnesty International, zo zei Lapid maandag, is “gewoon de volgende radicale organisatie die propaganda laat weerklinken, zonder de feiten ernstig te checken”.

“Crime against humanity”

Dat laatste is na lezing van het rapport van 221 bladzijden – de officiële samenvatting alleen al telt er 28 – een beschuldiging die alvast moeilijk standhoudt. Amnesty verwerkte naar eigen zeggen jaren van opgebouwde ervaring en onderzoek in de studie, die als duidelijke titel kreeg: Israël’s apartheid against Palestinians: cruel system of domination and crime against humanity.

Er valt dan ook veel te vertellen. Het rapport documenteert niet alleen de ‘gebruikelijke’ oorlogsmisdaden of de militaire bezetting van Palestijnse gebieden. Het bestudeert ook economische discriminatie, grootschalige inbeslagnames van Palestijns land en eigendom, drastische beperkingen op de bewegingsvrijheid, en het ontzeggen van nationaliteit en staatsburgerschap aan Palestijnen.

Amnesty gaat ook terug in de tijd, tot de stichting van de staat Israël in 1948 en de Zesdaagse Oorlog van 1967 toen Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook militair werden ingelijfd. “Het systeem van apartheid ontstond met de stichting van Israël in mei 1948 en werd decennialang opgebouwd en in stand gehouden door opeenvolgende Israëlische regeringen, in alle territoria die ze controleerden, los van de politieke partij die op dat moment aan de macht was”, schrijft Amnesty.

Apartheid

De organisatie is niet de eerste die Israël beschuldigt van apartheid. De Israëlische mensenrechtenorganisaties Yesh Din en B’Tselem doen dat al sinds respectievelijk 2020 en januari 2021. De internationale Human Rights Watch gebruikt de term sinds april vorig jaar.

De naam ‘apartheid’ verwijst naar het systeem van onderdrukking in Zuid-Afrika in de tweede helft van de twintigste eeuw. Volgens het Statuut van Rome, waarmee in 2002 het Internationaal Strafhof werd opgericht, is het begrip apartheid van toepassing “in een context van een geïnstitutionaliseerd regime van onderdrukking en dominantie van een raciale groep over een andere raciale groep”.

Volgens Amnesty geldt de term daarmee ook voor de discriminaties tegen ‘Israëlische Arabieren’ – Palestijnen of hun nazaten die twintig procent van de Israëlische bevolking uitmaken. Amnesty stelt dat Israël systematische onderdrukking toepast “in heel Israël en de bezette Palestijnse gebieden via discriminerende wetten, maatregelen en praktijken”. “Gezien in hun totaliteit” controleert dat systeem “vrijwel elk aspect van het leven van Palestijnen en schendt het routineus hun mensenrechten”.

Niet toevallig begint het Amnesty-rapport met een citaat van de toenmalige premier Benjamin Netanyahu, die in 2019 zelf in een onlinebericht schreef dat “Israël geen staat van al zijn burgers is”, maar wel “de natiestaat van het Joodse volk en alleen van hen”. Onder Netanyahu, die pas vorig jaar moest aftreden na vijftien jaar als premier, werd zowel de kolonisatie van de Palestijnse gebieden als het ultranationalistische element in de Israëlische politiek verder opgevoerd.

Internationale druk

Vooral sinds vorig jaar klinkt ook de kritiek op het Israëlische regeringsbeleid steeds luider, althans in het buitenland. De uithuiszettingen van Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah van Oost-Jeruzalem zetten vorig voorjaar scherp in de schijnwerpers hoe joodse Israëliërs via wetten en rechtbanken Palestijnse families uit hun eigen huizen kunnen verdrijven. Om zo’n politiek te veranderen, is volgens Amnesty vooral meer internationale druk nodig.

“Regeringen die aan Israël wapens blijven leveren en verhinderen dat het land ter verantwoording wordt geroepen door de VN, steunen een systeem van apartheid, ondermijnen de internationale rechtsorde en verergeren het lijden van het Palestijnse volk”, stelt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty. “De internationale gemeenschap moet de realiteit van Israëls apartheid onder ogen zien en de vele wegen naar gerechtigheid bewandelen die tot nu toe beschamend onderbenut zijn gebleven.”