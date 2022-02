Amerikaanse Catherine Russell is nieuwe topvrouw van Unicef

“Het is een eer en een voorrecht om bij Unicef te komen werken en de inspanningen voor kinderen op zo’n cruciaal moment te helpen leiden”, zegt de 60-jarige Amerikaanse advocate en politiek adviseur. “In een tijd waarin miljoenen kinderen wereldwijd nog steeds herstellen van de gevolgen van de COVID-pandemie en andere crises, neemt Unicef wereldwijd het voortouw om hun rechten en hun toekomst te beschermen. Ik kijk uit naar het werk dat voor ons ligt.”

Russell werkte van 2020 tot 2022 in de Amerikaanse regering als assistent van president Joe Biden en als directeur van het bureau voor presidentieel personeel van het Witte Huis (White House Office of Presidential Personnel). Daarvoor was ze van 2013 tot 2017 ambassadeur voor vrouwenvraagstukken op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder was Russell onder meer adjunct-assisent van president Barack Obama. Voor ze in 2020 weer in overheidsdienst trad, gaf ze lessen pollitiek aan de Harvard Kennedy School. Catherine Russel is de achtste uitvoerend directeur die leiding geeft aan het 20.000 medewerkers tellende agentschap.

Unicef werkt ten bate van kinderen in 190 landen en gebieden, met een wereldwijd budget voor de periode 2018-2021 van 22,8 miljard dollar.