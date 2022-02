Whoopi Goldberg excuseert zich voor bedenkelijke uitspraken over Holocaust

Actrice Whoopi Goldberg heeft zich in Amerikaanse media uitvoerig geëxcuseerd voor enkele bedenkelijke uitspraken over de Holocaust.

Goldberg had tijdens een aflevering van haar talkshow ‘The view’ gezegd dat “de Holocaust niet ging over ras, maar over de onmenselijkheid van mensen tegen hun medemensen. Het ging om twee groepen blanke mensen.” Die uitspraak lokte verontwaardiging uit bij joodse organisaties in de Verenigde Staten. “Nieuwsflits, Whoopi Goldberg: 6 miljoen van ons werden vergast, uitgehongerd en afgemaakt omdat we beschouwd werden als een inferieur ras door de nazi’s”, aldus StopAntisemitism.org. “Hoe durf je ons trauma en lijden minimaliseren!”

In een bericht op sociale media excuseerde Goldberg zich inmiddels voor haar uitspraken. “Het spijt me dat ik mensen heb gekwetst. Het joodse volk zal altijd mijn steun hebben. Mijn oprechte excuses!”