Barcelona legt gesjoemel vorig bestuur bloot: “We wisten dat financiën slecht waren, maar ze blijken desastreus”

Barça-voorzitter Joan Laporta nam als eerste het woord op de persconferentie. “De Raad van Bestuur wilde de economische realiteit van de club kennen”, gaf hij als reden voor het onderzoek. De voorzitter ging meteen dieper in op het gesjoemel van het vorige bestuur. “Daarbij moesten enkele dubieuze verrichtingen geanalyseerd worden. Er zijn betalingen zonder reden, valse betalingen en onevenredige betalingen vastgesteld. Het bewijs dat er oneerlijk is omgegaan met het eigen vermogen van de club, waarbij het niet uitgesloten is dat de betrokkenen geld in eigen zakken hebben gestopt.”

Op basis van de resultaten van de doorlichting diende het huidige bestuur klacht in bij het provinciaal parket van Barcelona. “We hebben gedaan wat we moesten doen. Nu leggen we de feiten in handen van het Openbaar Ministerie.”

600 miljoen euro verlies, 135 wegens covid

Vicevoorzitter Eduard Romeu treedt Laporta bij en heeft het daarna over de huidige financiële situatie van de club. “We hebben de afgelopen twee seizoenen 600 miljoen euro verlies geleden, en daarvan zijn er slechts 135 miljoen te wijten aan de coronapandemie”, aldus de vicevoorzitter. “Er zijn veel fouten gemaakt, en de dingen die niet gebeurt zijn waren ook fouten.”

De (nieuwe) spelers van Barcelona zullen de komende jaren alvast een pak minder verdienen dan hun voorgangers. “We zaten qua loonmassa 40 procent boven onze concurrenten. Het is zeer moeilijk om aan de spelers uit te leggen, maar de lonen moeten omlaag als we weer competitief willen zijn. In de afgelopen maanden hebben we 159 miljoen aan lonen kunnen uitsparen.”

Verder is Romeu hoopvol over de toekomst. “Het merk FC Barcelona blijft waardevol. Er liepen wat sponsordeals vertraging op, maar ze zijn er gekomen en we halen er de vooropgestelde bedragen mee binnen. We zijn ervan overtuigd dat we de situatie kunnen omkeren. Het opsporen van de dader lost het probleem niet op, we moeten het zelf oplossen.”