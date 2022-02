Leerkracht zet jongetje (6) buiten in de kou, beelden van huilend kind gaan rond op sociale media

Scholengroep Stroom is een onderzoek gestart naar een incident in het medisch pedagogisch instituut De Vloedlijn in Oostende. Op een filmpje dat de ronde doet op sociale media is te zien hoe een kindje huilend voor een glazen deur staat. “We vermoeden dat de leerkracht hem even wou laten afkoelen. Maar dat is uiteraard niet de juiste manier”, klinkt het.

Het filmpje dat momenteel gretig gedeeld wordt op sociale media gaat door merg en been. Dat toont namelijk een jongetje van een jaar of zes oud. Hij staat voor een gesloten glazen deur van MPI De Vloedlijn in de Maurits Sabbestraat in Oostende. Het jongetje heeft enkel een T-shirt met lange mouwen aan, en geeft duidelijk aan dat hij het koud heeft. Het kereltje weent en beukt met zijn handen op de deur om binnen te mogen. Pas een minuut later komt ook effectief iemand de deur openen.

“Maar dat kereltje moet daar ongeveer een kwartier gestaan hebben”, zegt de man die de beelden maakte. “Ik ging wandelen met mijn hond en zag hem buiten staan. Toen ik terugkeerde, stond hij er nog. Alleen was hij dan hevig aan het wenen. Ik vond het niet kunnen en ben daarom beginnen filmen. Ik had zelf een dikke jas aan en dan nog was het fris. Het stormde niet meer zoals gisteren, maar er stond toch nog aardig wat wind. Dat jongetje moet heel erg koud gehad hebben.”

Een telefoontje naar de school zelf levert ons weinig op. De directeur laat via het secretariaat weten dat ze geen commentaar wenst te geven. Maar van het bestaan van het filmpje wist ze wel af. Net zoals Chris Vandecasteele, algemeen directeur van scholengroep Stroom. Hij staat ons te woord en is zelf behoorlijk geschokt. “Ik heb het filmpje zelf nog niet gezien”, geeft hij toe. “Maar MPI De Vloedlijn is een school voor buitengewoon onderwijs. Daar zitten allemaal kinderen met een beperking. We zijn het momenteel dan ook aan het onderzoeken.”

Al lijkt dat onderzoek op zich niet zo moeilijk. Want volgens de eerste berichten gaat het inderdaad om een leerkracht die uit de bocht is gegaan. “We hebben effectief het vermoeden dat de leerkracht het kind een afkoelingsperiode wou geven. Het is niet het gemakkelijkste jongetje, maar dit is uiteraard niet de juiste manier. Wij staan hier ook niet achter. En als dat het geval is geweest, dan zal de leerkracht in kwestie ook een gepaste sanctie krijgen.”