Koppel ziet plots bushokje voor hun raam staan, gemeente belooft in te grijpen

“Tegen halfvier is het pikdonker”, aldus bewoner Jean-Marie Walthéry — © TVL

Een koppel uit de Limburgse gemeente Beringen is niet te spreken over een nieuw bushokje dat pal voor hun huis werd gebouwd. Er is geen ruimte tussen het bushokje - “een gedrocht” - en de woning waardoor al het daglicht voor huurders Jean-Marie Walthéry en Agnes wegvalt. Door de klachten die de gemeente binnenkrijgt, heeft de Beringse schepen van verkeer Jean Vanhees besloten om het opnieuw te verplaatsen.