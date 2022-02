RWDM haalt na Kylian Hazard nog een grote naam naar 1B: Obbi Oulare wordt gehuurd van van Barnsley

“Wij zijn blij om Obbi te kunnen integreren in het huidige project van RWDM. Ons doel is om hem terug volledig fit op het veld te krijgen zodat hij over al zijn capaciteiten kan beschikken”, bevestigt RWDM op de clubwebsite. “Hij wordt uitgeleend voor 18 maanden om Obbi de tijd te geven zijn beste niveau te vinden. We hopen dat hij ons al kan helpen dit seizoen, maar het hoofddoel blijft om het seizoen 22/23 te kunnen aanvatten met een Obbi Oulare die 100% over zijn fysieke en technische mogelijkheden beschikt en van hem een steunpilaar te maken in onze aanvallend comportiment.”

De 26-jarige Oulare stapte vorige zomer van Standard over naar Barnsley. Zijn inbreng bleef er beperkt tot twee korte invalbeurten. De boomlange centrumspits heeft ook een verleden bij onder meer Club Brugge, Zulte Waregem en Antwerp.

RWDM pakte maandag ook al uit met de komst van Kylian Hazard, die wordt gehuurd van Cercle Brugge.