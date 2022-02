Standard speelt tegen Cercle Brugge en AA Gent zonder publiek

Standard besliste eerder al niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond. Die legde de Luikenaars twee matchen zonder publiek op naar aanleiding van verschillende incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi op 5 december.

Op de clubwebsite bevestigt Standard dat er tegen Cercle en Gent geen publiek welkom is. Dat is wel onder voorbehoud van een mogelijke nieuwe datum voor de match Standard-Beerschot in de loop van de maand februari. Die wedstrijd kon in december niet doorgaan omdat er wegens een actie van de ordediensten onvoldoende politietoezicht kon worden gegarandeerd in en rond Sclessin. De Disciplinaire Raad van de KBVB besliste een nieuwe datum te zoeken maar Beerschot tekende daartegen half januari beroep aan omdat de rode lantaarn een forfaitzege wil.