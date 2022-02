“Gewapende jongeman is mogelijk schoolgebouw in Hamburg binnengedrongen”

In het Duitse Hamburg is dinsdag een jongere met een schietwapen “mogelijk” een school binnengedrongen. Dat meldt de Hamburgse politie.

Het is niet duidelijk of de jongere daadwerkelijk het gebouw is binnengegaan, dan wel in de richting ervan stapte en er dan aan voorbijgegaan is, aldus de politie. Die heeft uit voorzorg het gebied rond de school afgesloten. Speciale eenheden doorzoeken het gebouw.

Zowat 1.500 jongens en meisjes lopen school in de stedelijke school in de wijk Jenfeld.