Kremlin: Rusland heeft nog geen antwoord gestuurd naar VS

Het Kremlin heeft naar eigen zeggen nog geen reactie gestuurd op de voorstellen van Washington voor de-escalatie in het conflict met Oekraïne, hoewel dat al wel zo bericht werd. Rusland heeft dus geen officiële reactie gegeven op de vraag van de Verenigde Staten aan Moskou over veiligheidsgaranties in Europa. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov dinsdag gezegd aan nieuwsagentschap Interfax.

“Er is iets door elkaar gehaald”, zei Peskov. Een antwoord aan de VS wordt nog voorbereid, beklemtoonde hij.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder gezegd maandagavond (plaatselijke tijd) de Russische brief te hebben ontvangen maar had geen details gegeven over de inhoud.

Rusland benadrukte tot dusver steeds dat het eerst de antwoorden van de VS zou onderzoeken en dan pas zou reageren.

Vrijdag kondigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aan zijn collega’s van de rondetafelconferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een brief aan, niet met een antwoord maar met een vraag. De ministers van Buitenlandse Zaken, de VS inbegrepen, werd gevraagd uit te leggen hoe het principe van “ondeelbare veiligheid” in Europa moest worden gewaarborgd. Daarmee wordt bedoeld dat de veiligheid van het ene land niet ten koste van de belangen van een ander land mag worden gewaarborgd.

Rusland voelt zich in zijn veiligheid bedreigd door de NAVO en eist daarom dat er een einde komt aan de uitbreiding naar het oosten en dat Oekraïne geen lid mag worden van de alliantie. Daarom heeft de kernmacht een eisenpakket voorgelegd aan de NAVO en de VS. Die verwerpen de belangrijkste punten maar roepen in schriftelijke antwoorden op tot een dialoog.